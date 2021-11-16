Затягнув до під'їзду і пригрозив ножем: на Дніпропетровщині під суд відправили педофіла

Затягнув до під'їзду і пригрозив ножем: на Дніпропетровщині під суд відправили педофіла

Він погрожував ножем дитині, щодо якої вчинив дії сексуального характеру.

На Дніпропетровщині під суд відправили чоловіка, який підозрюється у розбещенні неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомили у прокуратурі області.

Як стало відомо, у лютому цього року 49-річний чоловік у Нікополі застосував до 10-річної дівчинки силу та затягнув її до під'їзду одного з житлових будинків. Там він пригрозив їй ножем і здійснив щодо неї дії сексуального характеру. Якоїсь миті дівчинка дивом вирвалася з його рук і втекла.

Самого педофіла згодом затримали правоохоронці.

“За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно місцевого мешканця за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.156 (“Розбещення малолітньої особи”) КК України. Судовий розгляд кримінального провадження триває”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Читайте також:

Дистанційне навчання: коли діти повернуться за парти

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання