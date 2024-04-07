Затягли до буса чоловіки у військовій формі: у поліції відреагували на викрадення 14-річного підлітка

У поліції відреагували на інформацію щодо викрадення підлітка людьми у військовій формі на Одещині і розпочали кримінальне провадження за цим.

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

Йдеться про випадок, що трапився 2 квітня в Ізмаїльському районі Одещини.

Там, у селі Приозерне, 14-річного хлопця затягли до авто люди у військові формі. Він опирався і до нього застосували фізичне насильство, на руки одягли стяжку, зазначається у публікації видання "Бессарабії INFORM".

Що відомо про затримання підлітка

Того дня хлопець центральною вулицею Приозерного йшов до своєї дівчини. Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих військових з автоматами та заламали йому руки. На голові викрадачів були балаклави з намальованими білими щелепами. Хлопчина бачив тільки очі чоловіків. А за кермом сидів водій.

Після того, як у машині дізнались його вік, висадили при в'їзді в інше село. Підліток повертався додому пішки 5-7 кілометрів.

Повідомляється, що хлопця відпустили. Також відомо, що підлітка виховує лише бабуся.

Реакція суспільства

Про випадок дізнались у школі хлопця та соціальній службі громади. Працівники звернулись до поліції, прокуратури, представництва Уповноваженого з прав людини.

У публікації з посиланням на соціальну працівницю Оксани Терзі вказується, що поліцейські спочатку неохоче взялись за розслідування справи, але потім після погроз публічного розголосу, провели першочергові заходи.

Провадження розслідують за ст. 146 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська військова прокуратура, зазначили у пресслужбі.

Наразі, як повідомили виданню в Одеському обласному ТЦК та СП, щодо "ситуації зі звинуваченням співробітників ТЦК та СП у затриманні неповнолітнього в Ізмаїльському районі проводиться службова перевірка".

"Всі обставини події ретельно вивчаються, командуванням забезпечено максимальне сприяння правоохоронним органам, що діють в рамках розслідування правопорушення за ч. 1 ст. 146 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради розповіла подробиці захоплення підлітка. За її словами, коли військові затягли хлопчину до мікроавтобусу, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім – до лоба, бо він чинив опір. Неповнолітня дитина пережила фізичне насилля, зазнала психологічних та соціальних тортур під час викрадення.

Вона також наголосила, що за хлопця нікому було заступитися, оскільки він є круглою сиротою, а опікуном стала для нього, його брата (хлопці двійнята) та молодшої сестри рідна бабуся. Брати навчаються у восьмому класі школи села Приозерне.

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