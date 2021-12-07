Затягло у станок: у Волинській області на виробництві жінці відірвало руку

Жінку ушпиталили до лікарні.

У Володимир-Волинському на одному із підприємств, яке займається виробництвом дерев'яних будівельних конструкцій, жінці ампутувало руку.

Про це повідомляють "Волинські новини".

Подія сталася учора, 6 грудня, близько 12:45. Постраждала працювала на деревообробному станку на підприємстві у Володимир-Волинському. Під час роботи руку жінки затягнуло в увімкнений станок, в результаті чого сталася травматична ампутація лівого передпліччя.

На місце викликали медиків швидкої та ушпиталили у Луцьку міську клінічну лікарню.

Нагадаємо, що Черкаській області зерно із вантажного автомобіля присипало двох чоловіків. Один із них загинув.

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