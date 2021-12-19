Затягнуло голову у прес: у Миколаєві загинув 34-річний працівник м'ясопереробного підприємства

Затягнуло голову у прес: у Миколаєві загинув 34-річний працівник м'ясопереробного підприємства

Чоловік отримав важку травму голови.

У Миколаївській філії ПП "Таврія Плюс" стався нещасний випадок на виробництві. Під час обвалки туш худоби загинув працівник.

Також читайте У Черкаській області чоловіка вбило вибухом шини

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"34-річного майстра з обвалки м'яса затягнуло в рампу гідравлічного пакувального преса. В результаті пригоди чоловік отримав травму голови несумісну із життям", – повідомила пресслужба Державної служби з питань праці.

Управлінням Держпраці у Миколаївській області планує створити спеціальну комісію та провести розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.

Нагадаємо, що на шахті Дніпровська у Павлограді стався нещасний випадок, в результаті якого постраждали троє шахтарів.

Читайте також: