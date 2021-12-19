Затягнуло голову у прес: у Миколаєві загинув 34-річний працівник м'ясопереробного підприємства

Чоловік отримав важку травму голови.
У Миколаївській філії ПП "Таврія Плюс" стався нещасний випадок на виробництві. Під час обвалки туш худоби загинув працівник.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
"34-річного майстра з обвалки м'яса затягнуло в рампу гідравлічного пакувального преса. В результаті пригоди чоловік отримав травму голови несумісну із життям", – повідомила пресслужба Державної служби з питань праці.
Управлінням Держпраці у Миколаївській області планує створити спеціальну комісію та провести розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком.
Нагадаємо, що на шахті Дніпровська у Павлограді стався нещасний випадок, в результаті якого постраждали троє шахтарів.
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