Затягнуло в насос: у Кривому Розі на комунальному підприємстві загинули троє працівників (відео)

Затягнуло в насос: у Кривому Розі на комунальному підприємстві загинули троє працівників (відео)

Тіла загиблих діставали рятувальники.

У Кривому Розі на КП "Кривбасводоканал" сталася трагедія. На Радушанському водоочисному комплексі загинули троє працівників.

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Про це повідомляє блогер Олег Єрмолинський.

За попередньою інформацією, співробітники комунального підприємства під час виконання планових робіт не переконалися в безпеці, не заміряли вміст газів в приміщенні і їх затягнуло в насос.

Рятувальники, які прибули на виклик, дістали тіла загиблих на поверхню.

"18 вересня о 10:08 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від диспетчера КП "Кривбасводоканал" про те, що на вулиці Нікопольське шосе Довгинцівського району м. Кривий Ріг, на території підприємства, троє чоловіків впали до горизонтального відстійнику та не відповідають", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники встановили що тіла без ознак життя перебувають в конструкції горизонтального відстійника на глибині 6 метрів.

Надзвичайники спустились на дно відстійника та за допомогою мотузки підняли тіла загиблих чоловіків на поверхню. Внаслідок події загинуло три людини (1962, 1982 та 1978 р.н.).

Деталі трагедії з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, що у Житомирі троє людей постраждали від вибуху. Там на приватному підприємстві розірвало 200-літрову діжку із легкозаймистою речовиною. Потерпілі працівники нині у лікарні, у них сильні опіки.

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