Затягнув до кущів: на Кіровоградщині чоловік розбещував хлопчика

У Кіровоградській області суд виніс вирок 37-річному чоловікові, який розбещував малолітнього хлопчика. Зловмисник отримав 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Кіровоградській обласній прокуратурі.

За даними слідства, в одному із селищ Кропивницького району він затягнув малолітнього хлопчика до кущів на території ставка. Там вчинив стосовно дитини розпусні дії.

Засудженого взяли під варту в залі суду.

Після набрання вироком законної сили відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у місті Мукачево Закарпатської області затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні 8-річної місцевої дівчинки.

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