Затягнув до підвалу: на Хмельниччині 81-річний чоловік зґвалтував дитину

У суді зловмисник свою провину не визнав.

У Хмельницькій області засуджено 81-річного чоловіка, який зґвалтував 8-річну дівчинку.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

"Пенсіонер, який проживав неподалік, затягнув 8-річну дівчинку до підвалу будинку та вчинив щодо неї сексуальне насильство. Коли чоловік почав роздягатись, вона змогла вирватись, побігла додому та розповіла все матері", - йдеться у повідомленні відомства.

Зловмисникові призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Однак обвинувачений так і не визнав своєї провини та оскаржив вирок в апеляції, а в подальшому - у Верховному Суді.

Проте суди апеляційної на касаційної інстанцій погодилися з твердженням прокурора, що покарання у виді 6 років позбавлення волі є справедливим заходом примусу для кривдника.

Нагадаємо, у Львові чоловік зґвалтував у кущах 11-річного хлопчика.

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