Затягнув у авто та погрожував пістолетом: у Кривому Розі чоловік викрав колишню дружину, бо хотів помиритись 

Потерпіла встигла зателефонувати у поліцію.
У Кривому Розі чоловік викрав свою колишню дружину та погрожував їй пістолетом. Свої дії він пояснив тим, що хотів помиритись із жінкою.
Про це повідомили в патрульній поліції Кривого Рогу.
Потерпіла звернулась до поліції. Вона повідомила, що її колишній чоловік, погрожуючи пістолетом, силою посадив її в автомобіль Skoda та повіз за межі міста.
Правоохоронці одразу почали пошуки жінки. Вони виявили її поблизу села Радушне Криворізького району. Потерпіла розповіла, що колишній чоловік висадив її на трасі, закопав пістолет та втік.
"Згодом повернувся колишній чоловік заявниці. 36-річний криворіжець пояснив, що таким чином хотів повернути дружину", - йдеться у повідомленні.
Чоловіка затримали правоохоронці. Триває слідство.
Читайте також:
- У центрі Хмельницького пара зайнялась оральним сексом: їх зняли на відео
- Температура майже 40, дітей вивозили непритомними: українка розповіла про масове отруєння в Єгипті
- Стало відомо, з чим зіткнувся американський підводний човен під час інциденту в Південнокитайському морі