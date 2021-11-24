Затягнув у чагарники: у Черкаській області 16-річний хлопець відсидить 10 років за зґвалтування жінки

Затягнув у чагарники: у Черкаській області 16-річний хлопець відсидить 10 років за зґвалтування жінки

Зловмисник також обікрав та поранив постраждалу.

У Черкаській області Шполянський суд виніс вирок 16-річному підлітку, який зґвалтував 50-річну жінку, обікрав та поранив її ножем.

Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

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Як з'ясували слідчі, 51-річна жінка йшла на роботу, коли на неї напав незнайомець.

"Він напав на жінку з ножем у безлюдній місцевості, затягнув у чагарники та зґвалтував. Потім забрав її мобільний телефон і гроші. Щоб приховати злочини й уникнути відповідальності, намагався позбавити жертву життя і наніс їй ножові поранення в область шиї, після чого зник з місця події", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Жінці своєчасно надали медичну допомогу, тож вона звернулась до правоохоронців.

Підлітка засудили за ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Вінницькій області правоохоронці затримали 24-річного вчителя одного з навчальних закладів, який підозрюєтьсяу розбещенні та домаганні неповнолітніх.

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