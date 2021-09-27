Затягнув у парк: в Одесі 21-річну дівчину, яка поверталась з роботи, зґвалтував та пограбував чоловік

За скоєне чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.
У Малиновському районі Одеси 29-річний чоловік затягнув у парк та зґвалтував 21-річну дівчину.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
За попередніми даними, на дівчину, яка поверталась з роботи у п'ятницю, 24 вересня, напав 29-річний чоловік. Він затягнув її у парк, де зґвалтував та вкрав мобільний телефон і 3 тис. грн. Потерпіла звернулась до поліції. Правоохоронці розшукали зловмисника. Це - уродженець Роздільнянського району Одеської області.
Йому інкримінують ч.1 ст.152 та ч.2 ст.186 Кримінального кодексу країни. За скоєне чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі. Триває слідство.
Нагадаємо, на Закарпатті раніше судимий зґвалтував неповнолітню.