Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Затяжна атака дронами на Одещину та Франція у коаліції винищувачів: головні новини ночі 4 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1129
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Затяжна атака дронами на Одещину та Франція у коаліції винищувачів: головні новини ночі 4 вересня 2023 року

Безпілотник Shahed / Фото: reuters.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 4 вересня 2023 року:

  • Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками Читати далі –>
  • Байден розчарований рішенням лідера Китаю не їхати на саміт G20 Читати далі –>
  • У ПАР заявили, що розслідування не виявило постачання зброї до Росії Читати далі –>
  • Франція також буде тренувати українських пілотів — Зеленський Читати далі –>
  • Арахамія розповів, коли відбудеться заміна голови Міноборони та важливі голосування у Раді Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1129
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація