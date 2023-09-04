Затяжна атака дронами на Одещину та Франція у коаліції винищувачів: головні новини ночі 4 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 4 вересня 2023 року:
- Ворог атакував Одещину ударними безпілотниками Читати далі –>
- Байден розчарований рішенням лідера Китаю не їхати на саміт G20 Читати далі –>
- У ПАР заявили, що розслідування не виявило постачання зброї до Росії Читати далі –>
- Франція також буде тренувати українських пілотів — Зеленський Читати далі –>
- Арахамія розповів, коли відбудеться заміна голови Міноборони та важливі голосування у Раді Читати далі –>
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