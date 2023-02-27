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Затяжна повітряна тривога, атака дронів та вибухи в українських містах: головні новини ночі 27 лютого 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4104
Час на прочитання
1 хв
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Затяжна повітряна тривога, атака дронів та вибухи в українських містах: головні новини ночі 27 лютого 2023 року

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 27 лютого 2023 року:

  • На Чернігівщині працює ППО: збили один ворожий безпілотник Читати далі –>
  • Атака на Київ: у повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти Читати далі –>
  • У Запоріжжі пролунали вибухи: перебувайте у безпеці Читати далі –>
  • У Хмельницькому пролунав третій вибух: не залишайте укриття Читати далі –>
  • Іран відхрестився від своїх безпілотників і нібито виступає проти війни: заява Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4104
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