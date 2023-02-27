Затяжна повітряна тривога, атака дронів та вибухи в українських містах: головні новини ночі 27 лютого 2023 року

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Головні новини ночі 27 лютого 2023 року:
- На Чернігівщині працює ППО: збили один ворожий безпілотник Читати далі –>
- Атака на Київ: у повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти Читати далі –>
- У Запоріжжі пролунали вибухи: перебувайте у безпеці Читати далі –>
- У Хмельницькому пролунав третій вибух: не залишайте укриття Читати далі –>
- Іран відхрестився від своїх безпілотників і нібито виступає проти війни: заява Читати далі –>
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