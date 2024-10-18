Затяжна війна і мобілізація жінок: Залужний зробив гучну заяву

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ, Валерій Залужний виступив в аналітичному центрі у Лондоні і зробив низку гучних заяв. Деякі з них справді шокують.

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Залужний про Курську операцію

І почнемо з того, що посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше прокоментував операцію Сил оборони України в Курській області. За його словами, ця операція показала, що Україна є "найактивнішим діячем розвитку військової науки". Таку думку він висловив в інтерв'ю незалежному політичному інституту Chatham House 17 жовтня. Залужний додав, що не був ознайомлений з військовими планами Курської операції, але впевнений, що командування Сил оборони "врахувало усі необхідні лінії" її проведення. А на питання, чи справді Курська операція змінила ситуацію на фронті, посол України відповів, що ці теми варто "залишити професіоналам, які потім дадуть оцінку військовим діям".

"Повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, яким чином ці операції проводити, яким чином діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться"

Він також прокоментував загальну ситуацію на фронті й зазначив, що вона склалася "саме такою, якою може бути внаслідок тих дій і тих умов, в яких зараз перебуває Україна".

“Коли на сьогоднішній день Путін тратить 120-130 мільярдів доларів на рік, і при цьому снаряди купує по 500 доларів за штуку… І подивіться в пресі, скільки Україна отримує коштів у якості допомоги на ведення війни, і за якою ціною ці снаряди потрапляють до України. Ви розумієте, що це диво, що там відбувається, що могло бути зовсім по-іншому? Я знаю точно, що ЗСУ роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем”

Залужний дорікнув Заходу

Водночас Валерій Залужний дорікнув Заходу через недостатню підтримку і попередив про ще гірші наслідки у разі бездіяльності. Він зауважив, що напередодні повномасштабного вторгнення РФ Захід не вірив в Україну. Тому західна преса, боячись Путіна, давала Україні спочатку три години, потім три доби.

“Потім, прийшовши на допомогу Україні, Захід, боячись чи то ядерної війни, чи то ескалації, не забезпечив Україну необхідною кількістю зброї. Тому ми не змогли досягти у 2023-му році якихось значущих результатів у розгромі Росії”

На думку Залужного, зараз світ постав перед наслідками "небажання Заходу впливати на глобальну безпеку".

“Я прийшов сюди не критикувати Захід чи НАТО. Я абсолютно розумію, що Україні, навіть за Будапештським меморандумом, ніхто нічого не винен. Україна щодня б’ється за виживання. Я всього лиш хочу... аби ми, людство, у чиїх руках доля 21 століття, були розумними і пам’ятали своє минуле, щоб не пережити його в майбутньому"

10 чесних фактів про війну в Україні

А ще посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучив низку фактів для правильного розуміння поточних подій в Україні та світі. Зокрема він зауважив, що на відміну від Білорусі та Грузії, які втратили свою незалежність майже безкровно, Україна вже 10 років воює саме за свою незалежність.

“Повномасштабна війна вже триває майже три роки. Понад 30 тисяч людей уже загинуло. Сотні тисяч дістали поранення, але ми продовжуємо боротися. Цей факт, мабуть, є головним доказом того, що ми, українці, прагнемо жити в цивілізованому західному світі. І попри всі негаразди, ми маємо право на своє власне майбутнє”

Залужний нагадав, що сьогоднішній ворог України заперечує нашу історію та культуру і намагається знищити українців як націю.

“Підтвердженням цього є не лише події з історії минулого століття, як-от голодомор, наприклад, зовсім нещодавні події в Бучі та Гостомелі, події на окупованих територіях. Саме цей факт унеможливлює будь-яке мирне співіснування в майбутньому і відповідно не може розглядати будь-які варіанти зупинення війни на основі будь-яких намірів про взаємну безпеку”

Країни, які об’єдналися навколо Росії

Водночас Валерій Залужний нагадав, що довкола Росії об’єдналися Китай, Північна Корея та Іран.

“Більшість у цих країнах навіть не знає, де розташована Україна. А якщо уважно подивитися на таку організацію, як БРІКС, а особливо на її перспективи? Вона буде розширюватися. А що ж колективний Захід? Він усе ще боїться ескалації?”

Залужний про вступ до НАТО

Щодо нашого вступу в НАТО, то Залужний теж не змовчав. Він заявив, що Україна підсилить НАТО, ставши ініціатором змін. Адже війна змінюється, а Альянс має готуватися до неї та перебудовувати свою військову спроможність.

“На мою думку, є два основних пункти, які стають перспективою для вступу України до НАТО. По-перше, наразі в НАТО немає ніякої альтернативи щодо колективної безпеки. Ми хочемо перемоги України, ми хочемо закінчити війну. Щоби гарантувати безпеку, Україна приєднується до НАТО, і Альянс стає гарантом безпеки України, включно із відновленням"

Він також наголосив на необхідності переглядання та перебудові військової спроможності Альянсу.

“По-друге, я вірю, що Україна, як ніхто інший, може підсилити НАТО і стати ініціатором змін. Ми не можемо назвати конкретні терміни, але НАТО має готуватися до війни і перебудовувати свою військову спроможність. Війна змінюється. Цей процес триває. Поки що ми в процесі приєднання до НАТО. Давайте будемо чесними і зізнаємось, що потрібно відходити від лібералізму. Я все ще вірю в те, що буде ухвалено рішення про приєднання України до НАТО. Передусім, щоб посилити НАТО"

Генсек про вступ України до НАТО

До слова, заяву щодо членства України в альянсі днями зробив і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, Україна може стати 33 членом НАТО, тож питання лише у часі.

"Так, у майбутньому Україна буде 33 чи 34 членом НАТО. Зараз, схоже, Україна буде під номером 33, але, можливо, хтось інший вступить перед нею. Проте Україна в майбутньому буде членом НАТО. Так ми вирішили у Вашингтоні (на саміті НАТО в липні). Тож питання у часі"

Затяжна війна

А тим часом Залужний шокував ще однією заявою. Під час свого виступу у Лондоні він сказав, що вийти з "затяжної" війни з Росією "практично неможливо". Залужний нагадав, що ще 2023 року Захід не надав Києву достатньої кількості зброї, через що Україні під час контрнаступу не вдалося досягти "значних успіхів у розгромі Росії".

“Отже, ми опинилися у стані затяжної війни. На мій особистий погляд, вихід з цієї затяжної війни видається... майже неможливим"

Мобілізація жінок

Ба більше, Залужний не виключає, що до лав ЗСУ доведеться мобілізовувати і жінок. Про це він сказав у своєму виступі в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні.

“Якщо нам необхідно буде мобілізувати жінок, щоб вберегти Європу від війни, ми напевне зробимо це. Але я думаю, ми маємо запобігти цьому – повномасштабній війні в Європі, яка розпочалася у 1939 році, але іншими шляхами, не призиваючи українських жінок"

Реакція українців

Саме дві останні заяви спричинили найгучніші дискусії серед українців. Щодо виходу із затяжної війни, одні користувачі соцмереж погоджувались із тезою Залужного, інші — категорично її заперечували.

“На жаль, це так, майже не можливо.”

“Вийти не лише можливо, але й абсолютно необхідно.”

“Якщо нарешті усвідомити реальність та необхідність переговорів. Продовження війни без реальних військових цілей означататиме лише знищення майбутнього України! Тим більше з такою катастрофічною демографією. Ну а Захід, хоча він цього і не хоче, нашу катастрофу зрештою переживе.”

A от щодо мобілізації жінок задля порятунку Європи, то всі були однієї думки.

“Я проти "порятунку" Європи життями українців”

“А чому не йдуть захищати європу європейські чоловіки або європейська армія? Чи хід війни змінять українські жіночі плечі ? А може Європа перестане висловлювати занепокоєння і збільшить пакет санкцій,допомогу? Або хоча б хай дозволить бити своєю зброєю територію рашки”

“Поки що нас нікуди не прийняли, відповідно у нас нема зобов'язання їх захищати. На даний час, українці захищають свою країну. Станем частиною НАТО, тоді і поговорим.”

“Європі на нас м’яко кажучи....то чому ми маємо своє життя за них віддати..багато кому з них ми посеред горла стоїмо..інші нас ненавидять бо через нас ціни виросли ..у них не правильне розуміння ситуації..вони не дуже звинувачуючи рашку ..а завжди якщо перекладати з французької як вони говорять то ,,через Україну у нас проблеми ,,Тож нехай це добро прийде до них у хату ..тоді може почнуть казати що ,,дякуючи Україні ми живемо спокійно ,,допоможемо їм”

Проте вже 18 жовтня в Раді заявили про те, що ніхто не говорить, що жінки, проти їх волі, будуть бігати з автоматами і сидіти в окопах. Про це у ефірі КИЇВ24 повідомив нардеп Слуги народу та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Олександр Федієнко. За його словами, в українській армії є багато "жіночих" професій.

“В Збройних Силах України, наприклад, не вистачає фінанситів. Гроші, наприклад, на рахунках є, а витратити вони їх не можуть, бо немає бухгалтера. Ми ж не кажемо про жінок, які будуть бігати в окопах з автоматами, ми кажемо про військовозобов’язаних жінок, які будуть йти за власним бажанням.”

Нагадаємо, посол України у Великій Британії, колишній командувач українською армією Валерій Залужний не виключає, що до лав ЗСУ доведеться мобілізовувати і жінок.

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