Зауваження НАЗК затвердили та включили в законопроект про містобудування

Дуже часто український будівельний бізнес стикався з корупцією, яка не давала забудовникам будувати, а українцям - отримувати свої законні квадратні метри.

Після перемоги, Україна буде на етапі відбудови українських міст, після російських бомбардувань. Для того, щоб містобудування працювало коректно, честно та без ризиків для усіх сторін, треба його урегулювати законами. Для цього потрібна реформа, яка буде відповідати сучасним міжнародним стандартам. Вона вже готова. Про неї розповів в ефірі національного телемарафону, заступник міністра інфраструктури України - Мустафа Найєм.

"Зауваження, які були надані НАЗК, повністю підтвердженні і ухвалені, вони включені в законопроект!... законопроект прийнятий ВР в процедурі, яка передбачає законом. Півтора роки йшли слухання, півтора роки йшли дискусії. Зараз законопроект лежить у Президента. Буде підписаний, ми будемо його виконувати".

Європейські партнери потребують максимальної прозорості, відкритості та цифровізації усіх процесів. Саме на таких умовах вони готові почати співпрацю з нашими міністерствами.

"Ми будемо запрошувати і послів G7, до речі, іноземні посли та відомства підтримують цей законопроект".

Дуже часто український будівельний бізнес стикався з корупцією, яка не давала забудовникам будувати, а українцям - отримувати свої законні квадратні метри.

"В кожному місті, кожен місяць, відбуваються якісь протести, щодо незаконної забудівлі, або руйнації архітектурної пам'ятки, і ніхто це не міг це зупинити ніяким чином! Жодного разу ніхто в це не міг втрутитись. Чому? Тому що містобудіні умови видавались в ручному режимі. Видають кому хочуть, кому не хочуть – не видають".

Після втілення в життя містобудівної реформи, держава на найвищому рівні зможе втрутитись і вирішити проблему беззаконня.

Раніше нам казали, що місцева влада на це не може спромогтися. Видавали містобудівні умови, щось будували -без дозволів, без нічого… Всі це бачили і не зупиняли, а держава на центральному рівні втрутитись не могла. Тепер буде можливість це контролювати.

Наразі, в соціальних мережах йде дискусія, чи не принесе цей закон, навпаки, загрозу містобудуванню.

"Я розумію, що ми наражаємося на цю хвилю негативу та розумію чому! Причина цієї хвилі негативу, саме те, що 30 років на очах усіх нас, будували та руйнували, а цим ніхто нічого не робив! Зараз, дійсно виникає побоювання, що це знову виникне, знову будуть так само робити! Тепер ніби з’явиться ще один монстр. Ні, такого не буде!", - додав Найєм.