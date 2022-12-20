Зав'язали очі вишитими рушниками і розстріляли в лісі: росіяни вбили батька і сина під Ізюмом

Історія чоловіків, яких окупанти вбили в лісі, за кілька кілометрів від дому і за кілька годин до деокупації села.

На Харківщині, в селі Діброва, що неподалік Ізюма, в ніч на 9 вересня окупанти розстріляли 49-річного учасника ТрО Арсена Амбарцумяна та його 21-річного пасинка Артема Ніколенка. А вже 9 вересня в село зайшли ЗСУ. Чоловіки не дожили до деокупації практично декілька годин.

Як розповіла Вікторія Ніколенко, у ніч на 9 вересня до її будинку вкотре прийшли бойовики "ЛДНР" і забрали її чоловіка та сина. Сказали, що на допит, а насправді вже за годину розстріляли їх на околиці села, пише OBOZREVATEL.

фото / "Факти"

21-річний син Вікторії Артем Ніколенко, попри молодий вік, уже встиг послужити в 92-й бригаді на Донбасі. За словами жінки, син не хотів проходити термінову службу, а одразу ж уклав контракт і подався воювати. Був у Авдіївці, трохи поранений, але від госпіталізації відмовився.

фото / Facebook, Меморыал: вбиті Росією

А її чоловік, вітчим Артема Арсен Амбарцумян у перші дні широкомасштабного вторгнення Росії пішов до місцевої ТрО.

Арсен Амбарцумян, фото / "Факти"

Окупанти зайшли до їхнього району 9 березня, серед них були росіяни, і представники "ЛДНР". Як тільки російська армія окупувала село, то влаштувала полювання на бійців АТО. Найбільше в селі лютували "луганчани", розповідає Вікторія. Жінці вдалося відправити свою старшу доньку за кордон, адже дуже боялася за неї. Окупанти вже цікавилися дівчиною.

Хтось із місцевих жителів таки розповів, що в родині Вікторії є і колишній боєць АТО, й учасник ТрО.

Першого разу Артема й Арсена схопили й кудись відвезли ще навесні. А вдруге приїхали вже 5 вересня. Чоловіків утримували три дні, а 8 вересня до обіду вони повернулися додому.

"Вони нічого не розповідали – знали, що я дуже переживаю. Я бачила, що в обох ноги були не те що сині, а чорні від побоїв. Також були сліди від тортур струмом, а чоловіка ще й обливали водою. Син потім сказав, що його підвішували та били струмом.

Але син поводився спокійно, посміхався. Пішов помився, перевдягся, сходив до своєї дівчини. А чоловік сидів удома. Він мені сказав, що по них іще можуть прийти, тому їм сказали залишатися вдома. Гадаю, їм пригрозили, що якщо вони сховаються, то вб'ють нас. Якби він тоді розповів усе, ми змогли б утекти, сховатися десь у лісі, вони б нас не знайшли. Але ж хто знав! Зв'язку тоді не було, ходили чутки, що ЗСУ вже в Балаклії. Але окупанти казали, що нікого сюди до села не пустять", – згадує Вікторія.

Вбивство чоловіків

Чоловік Вікторії Аресен навіть не знімав одяг на ніч, ніби передчував, що за ними знову прийдуть. Так і сталося. Жінка розповідає, що вже опівночі до воріт під'їхали шестеро людей в російській військовій формі й масках. Двоє залишилися стояти за воротами, інші зайшли на подвір'я. Арсен вийшов, його вивели надвір, про щось говорили. Потім він забіг у будинок і сказав: "Тьома, збирайся, знову треба їхати".

"Я почала питати: "Чому забираєте серед ночі, хіба не можна вранці?" Вони сказали, буцімто приїхав "прокурор", який має їх допитати. Казали, що вони не одні такі, мовляв, багатьох відпустили, а тепер їх збирають для цього "прокурора". На моє запитання: "Ви їх не вб'єте?" вони похитали головою, типу, ні", – розповідає жінка.

Чоловікам одягли мішки на голови, посадили в машину й відвезли. Більше їх живими ніхто не бачив.

А вже вдень у Діброву увійшли українські війська. Наступного дня на околиці села в лісі знайшли два тіла. Один із загиблих схожий на Арсена. Обох застрелили в голову, очі у чоловіків було зав'язано українськими рушниками.

фото / "Факти"

Рідні розпізнали чоловіків. Схоже, що їх вбили практично відразу, як забрали – мешканці будинків по сусідству з лісом чули постріли близько першої години ночі.

Як інформує ICTV, у Арсена руки були розв’язані, а чорний дріт лежав поруч із тілом. Ймовірно, він сам його зміг розірвати, припускає дядько. В Артема – стягнуті пластиком.

фото / "Факти"

Чоловіків поховали наступного дня. Але пізніше ексгумували – експерти виявили в Артема не тільки вогнепальне поранення в голову, а й множинні переломи черепа.

Зараз Вікторія залишилася сама з 12-річною донькою, 5-річним онуком і літньою мамою.

Нагадаємо, на одному з напрямків ведення бойових дій загинув. А на Житомирщині, намагаючись врятувати доньку з пожежі, загинув 40-річний керівник підрозділу добровольчого медичного батальйону Сергій "Маестро" Грабарчук.

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