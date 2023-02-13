Завадила "хвороба": нардепка Шол знову проігнорувала судове засідання у справі про неправдиве декларування

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Маргарита Шол у понеділок, 13 лютого, знову не з'явилась на судовому засіданні нібито через хворобу.

Про це у Telegram повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

"Після трьох неявок поспіль депутатка таки дійшла на попереднє засідання. Утім, сьогоднішнє знов вирішила пропустити. На цей раз захисники кажуть, що Шол у лікарні. Водночас вони не надали жодного документу, чи навіть уточнення, яка це саме лікарня і як давно вона там перебуває", - розповіли у громадській організації.

Як зазначається, прокурор просив суд накласти штраф за неявку Шол на судове засідання. Однак розгляд клопотання відклали на наступне засідання – 14 лютого о 12:30. До завтра захист має надати суду підтвердження щодо перебування нардепки у лікарні.

Нагадаємо, Маргариту Шол підозрюють у тому, що вона не вказала у декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві, вартість якої становить близько 5 млн грн.

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