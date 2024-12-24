"Завагітніли від окупантів": ЗМІ про те, як деякі жителі Херсонщини "дружили" з росіянами

Жителька Великої Олександрівки стверджує, що у її селищі є принаймні троє жінок, які заприятелювали з окупантами та завагітніли від них.

На деокупованій Херсонщині після окупації і російських обстрілів пошкоджено 31,5 тис. об'єктів. Регіон досі під постійним вогнем та загрозою повторного наступу РФ. Населення досі з жахом згадує час окупації. Проте були й такі люди, хто заприятелював з окупантами, пішовши на колаборацію.

Про це йдеться у статті Ілони Македон спеціально для NV.

Місцеві жителі розповіли журналістці, що у селищі Велика Олександрівка на Херсонщині, є принаймні троє жінок, які заприятелювали з окупантами та завагітніли від них.

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"І поїхали народжувати в Кривий Ріг, там тих дітей і залишили. Віддали в дитячі будинки напевно", – стверджує місцева жителька Галина, і припускає, що тим дітям у селищі "життя не було б".

Жінка розповідає про мародерство окупантів: росіяни розграбували її будинок і кафе, яке належали її сину та невістці.

Місцеві зазначають, що під час окупації траплялись випадки вогню між різноманітними підрозділами загарбників: кадирівців, бурятів і зрадників із так званих "ДНР" та "ЛНР". Під час таких перестрілок гинули і прості цивільні.

Журналістка зауважує, що жителі Херсонщини обурені вимогами Москви віддати усю Херсонську та Запорізьку області.

"Скільки хлопців загинуло, а тепер їм віддай Херсонщину?", – наголошують жінки в волонтерському центрі, що розмістився в підвалі пошкодженої школи в одному із сіл області.

Раніше у ЗСУ відповіди, чи буде армія РФ штурмувати Херсон.

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