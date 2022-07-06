Завалили на землю і добивали ногами на очах у дітей: на Херсонщині окупанти викрали і катують кримського татарина

Завалили на землю і добивали ногами на очах у дітей: на Херсонщині окупанти викрали і катують кримського татарина

В тимчасово окупованому Генічеську російські окупанти викрали і вивезли у невідомому напрямку місцевого жителя.

Чоловіка викрали з його будинку, перед тим жорстоко побивши.

Про це повідомив Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його інформацією, 28 червня 2022 року близько 9 години ранку до будинку 46-річного кримського татарина Рустема Сейтмеметова, який проживає в місті Генічеськ Херсонської області, увірвалися озброєні російські військові, які приїхали на 4 вантажних автомашинах.

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"Крики, шум, гуркіт від падіння дверей, що вибивалися ногами, смертельно налякали двох малолітніх (5-ти і 3-х років) дітей Рустема, які і через 9 днів після погрому ніяк не можуть прийти до тями, постійно плачуть і потребують серйозного лікування. Рустема Сейтмеметова, зваленого ударами на землю у дворі, російські військові добивали на очах у його дружини та дітей, потім вивезли у невідомому напрямку", - розповів Чубаров.

Сім'ю Рустема, як і його близьких родичів, які негайно прибули до його будинку після отримання ними звістки про те, що відбувалося, російські солдати утримували в будинку до 18 години вечора, відібравши у них телефони і заборонивши виходити навіть на подвір'я.

Рідним чоловіка причиною його затримання назвали, підготовку диверсійного акту, і що його відвезли на допит.

Рустем Сейтмеметов і досі перебуває в полоні.

Заотриманими відомостями, чоловіка спершу утримували у підвалах училища № 17 міста Генічеська, а потім перемістили до Херсонського СІЗО, де він перебуває і досі.

"У нас є всі підстави стверджувати, що Рустема Сейтмеметова продовжують піддавати фізичним катуванням та психологічному тиску, домагаючись від нього зізнань у діях, ним не вчинених. Виходячи з того, що Рустем Сейтмеметов минулого року переніс інфаркт, а цього року планувалося проведення операції на серці, а також те, що його позбавили можливості приймати необхідні ліки, його життя без жодного перебільшення перебуває під загрозою", - зазначив Рефат Чубаров.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області п'ять днів тому окупанти викрали начальника управління комунальної власності міської ради Бориса Ярмоленка, який відомий своєю проукраїнською позицією.

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