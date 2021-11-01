Завалив гілками та сміттям: у Херсонській області син забив до смерті батька, а тіло спалив

Поліція затримала чоловіка.

В одному з сіл Новотроїцької територіальної громади Генічеського району стався злочин - син вбив батька.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

До поліції звернулася жінка і повідомила, що безслідно зник її 62-річний батько. У поле зору поліцейських потрапив 34-річний син загиблого, який того дня перебував вдома з батьком. Під час бесіди з жителями села ті згадали, що ввечері на території домоволодіння родини бачили багаття. Оперативники віднайшли місце, завалене гілками та сміттям, зі слідами спалювання. Зрештою, чоловік зізнався у вбивстві батька.

За словами фігуранта, вони з батьком вживали спиртні напої після поховання матері. Між ними виник конфлікт і син забив батька до смерті. Коли усвідомив скоєне, вирішив приховати сліди злочину. Щоб ніхто не зміг ідентифікувати загиблого, він спалив тіло батька з усіма документами на городі та закопав. Поліцейські затримали підозрюваного.

Нагадаємо, в Ірпені чоловік задушив власну матір, бо відмовилася дати гроші.

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