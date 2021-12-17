Завантажував дитяче порно та публікував у Telegram: на Хмельниччині судитимуть неповнолітнього хлопця

Завантажував дитяче порно та публікував у Telegram: на Хмельниччині судитимуть неповнолітнього хлопця

Справу про злочин правоохоронці передали до суду.

У Хмельницькій області судитимуть неповнолітнього хлопця, який завантажував дитяче порно з форумів та публікував його в Telegram.

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що підліток завантажував дитячу порнографію на заборонених форумах та публікував її в Telegram.

Неповнолітнього викрили правоохоронці. Йому інкримінують частини 3-5 ст. 301 Кримінального кодексу України в редакції від 30.12.2020 року.

Справу про злочин правоохоронці передали до суду.

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