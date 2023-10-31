"Завантажуйте застосунок назад": "Дія" жартівливо привітала українців із Геловіном

У пресслужбі "Дії" запевнили, що через їхній застосунок не планують надсилати повістки.
Сервіс державних послуг "Дія" у жартівлій формі привітав українців із Геловіном та попросив завантажити застосунок назад.
Про це повідомила пресслужба держсервісу.
"Завантажуйте застосунок назад. Дія не надсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується. Happy Halloween", - йдеться у повідомленні.
До допису автори прикріпили фото зі сповіщенням від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Світлина зроблена у стилі Геловіну.
Нагадаємо, віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров спростував інформацію, яка активно шириться у ЗМІ, що військовозобов’язаним українцям надходитимуть повістки через застосунок "Дія".
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