"Завантажуйте застосунок назад": "Дія" жартівливо привітала українців із Геловіном

У пресслужбі "Дії" запевнили, що через їхній застосунок не планують надсилати повістки.

Сервіс державних послуг "Дія" у жартівлій формі привітав українців із Геловіном та попросив завантажити застосунок назад.

Про це повідомила пресслужба держсервісу.

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"Завантажуйте застосунок назад. Дія не надсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується. Happy Halloween", - йдеться у повідомленні.

До допису автори прикріпили фото зі сповіщенням від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Світлина зроблена у стилі Геловіну.

"Дія" привітала українців із Геловіном

Нагадаємо, віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров спростував інформацію, яка активно шириться у ЗМІ, що військовозобов’язаним українцям надходитимуть повістки через застосунок "Дія".

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