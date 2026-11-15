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Заважають ЗСУ збивати реактивні «Шахеди»: дипломат заявив, що обмеження Starshield досі діють
Обмеження роботи Starshield поблизу лінії фронту досі не зняли. Це серйозно ускладнює українським військовим перехоплення російських реактивних «Шахедів».
Обмеження роботи Starshield досі діють і заважають українським військовим перехоплювати російські реактивні «Шахеди» поблизу лінії фронту.
Про це тимчасовий повірений України у США Денис Сєнік повідомив кореспонденту Радіо Свобода у Вашингтоні Алексу Рауфоглу.
За його словами, Україна щодня тестує роботу системи на різних напрямках і отримує однакові результати. Дрони можна перехоплювати лише після того, як вони заходять на підконтрольну Україні територію.
«Це дає росіянам додаткову перевагу, якої вони раніше не мали», – зазначив Сєнік.
Рауфоглу додав, що президент Володимир Зеленський звинуватив SpaceX у неправдивих поясненнях щодо обмежень роботи Starshield. Як розповів журналіст, глава держави вважає, що рішення запровадити обмеження швидкості має політичний, а не технічний характер.
Обмеження Starshield — яка ситуація зараз
Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про серйозні проблеми в роботі Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, обмеження спрацьовують, коли швидкість руху перевищує 161 км/год.
Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік зауважив, що обмеження запроваджували поступово. Якщо першого дня через них зривалися 10% місій українських безпілотників, то другого — вже 50%. Згодом цей показник сягнув 100%.
Згодом Зеленський заявив, що вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях України зберігається обмеження швидкості Starshield до 161 км/год, яке унеможливлює застосування перехоплювачів проти реактивних «Шахедів».
За словами президента, у Мінноборони зверталося до компанії SpaceX, щоб там пояснили ситуацію. Там відповіли: «Ми нічого не обмежуємо» та кажуть, що це технічна історія. Однак уже п’яту добу є обмеження. Щодня є таке підтвердження, тому це не поодинокі випадки, а масові.