Заважала спати: сирену повітряної тривоги на Одещині задули монтажною піною (фото)

На Одещині місцевим набридли звуки повітряної тривоги під час російських атак, тож вони вирішили вивести з ладу сирену, яка їх видає.

У місті Теплодар на Одещині невідомі задули монтажною піною сирену повітряної тривоги на даху одного з будинків. Ймовірно, це зробили місцеві жителі, яким "заважали гучні звуки".

Про це повідомляє Telegram-канал "Офіційний Теплодар".

Зазначається, що пошкоджена система оповіщення — одна з перших встановлених на початку повномасштабної війни. Вона була придбана "своїми силами" і раніше сирену вже намагалися спалити.

Сирену повітряної тривоги на Одещині задули монтажною піною

"Вже був випадок підпалу, але фахівцям вдалося відновити. Але це черговий випадок мародерства, і на жаль, знову мешканцями нашої громади. Ми розуміємо, що багато хто втомився, когось дратує, інші навпаки приходять і скаржаться, що не чути. Але війна триває. І поки вона продовжується – ми не маємо права її відключати", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виведення сирени з ладу особливо проблематичне для Теплодара, оскільки більшість населення міста — люди похилого віку, які не мають сучасних гаджетів. Тому сирена для них єдиний спосіб оповіщення про небезпеку з повітря.

Нагадаємо, раніше у Чернігові невідомі також навмисно пошкодили лінії, які забезпечують роботу сирен. У місті не працювало 24 системи оповіщення. Усі їх довелося швидко лагодити.

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