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Заважала спати: сирену повітряної тривоги на Одещині задули монтажною піною (фото)

Заважала спати: сирену повітряної тривоги на Одещині задули монтажною піною (фото)

Сирену повітряної тривоги на Одещині задули монтажною піною

На Одещині місцевим набридли звуки повітряної тривоги під час російських атак, тож вони вирішили вивести з ладу сирену, яка їх видає.

У місті Теплодар на Одещині невідомі задули монтажною піною сирену повітряної тривоги на даху одного з будинків. Ймовірно, це зробили місцеві жителі, яким "заважали гучні звуки".

Про це повідомляє Telegram-канал "Офіційний Теплодар".

Зазначається, що пошкоджена система оповіщення — одна з перших встановлених на початку повномасштабної війни. Вона була придбана "своїми силами" і раніше сирену вже намагалися спалити.

Сирену повітряної тривоги на Одещині задули монтажною піною / ©
Сирену повітряної тривоги на Одещині задули монтажною піною

"Вже був випадок підпалу, але фахівцям вдалося відновити. Але це черговий випадок мародерства, і на жаль, знову мешканцями нашої громади. Ми розуміємо, що багато хто втомився, когось дратує, інші навпаки приходять і скаржаться, що не чути. Але війна триває. І поки вона продовжується – ми не маємо права її відключати", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виведення сирени з ладу особливо проблематичне для Теплодара, оскільки більшість населення міста — люди похилого віку, які не мають сучасних гаджетів. Тому сирена для них єдиний спосіб оповіщення про небезпеку з повітря.

Нагадаємо, раніше у Чернігові невідомі також навмисно пошкодили лінії, які забезпечують роботу сирен. У місті не працювало 24 системи оповіщення. Усі їх довелося швидко лагодити.

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