Заважає татові відпочивати: в Одесі мати з немовлям тиждень ночує на дитячому майданчику

Жінка змушена спати на дитячому майданчику біля будинку.
В Одесі жінка з немовлям вже п'яту добу ночує на вулиці, бо до оселі не пускає чоловік, якому заважає спати плач дитини.
Про це повідомляє Телеграм-канал Новини Одеса.
У мікрорайоні Селище Котовського майже тиждень жінка з малюком змушена ночувати на дитячому майданчику, але в поліцію звертатися не хоче.
За словами очевидців, чоловік виганяє їх на ніч з квартири, тому що немовля плаче і заважає йому відпочивати після роботи.
На відео, знятому очевидцями, помітно жінку, яка спить в дитячому ігровому манежі на майданчику. Неподалік від неї перебуває немовля у візочку.
Нагадаємо, в Одесі на проспекті Добровольського жінка перетворила квартиру на смітник. Разом з матір’ю жив 9-річний син, якого напередодні забрали.
Раніше стало відомо, що у Білгород-Дністровському жінка залишила свою однорічну дитину в службі у справах дітей, щоб мати можливість розрахуватися з кредитом, який взяла на розваги.