Завдала не менше 30 ударів ножем: у Кіровоградській області жінка зарізала сестру

Завдала не менше 30 ударів ножем: у Кіровоградській області жінка зарізала сестру

Жінки посперечалися, і одна з них схопилася за ніж.

На Кіровоградщині судитимуть жінку, яка вбила сестру. Прокуратура завершила досудове розслідування і передала до суду обвинувальний акт.

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Про це повідомляє пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури.

Трагічна подія мала місце 20 березня поточного року в селі Кальниболота Голованівського району. За версією слідства, між сестрами, які до того розпивали спиртні напої, виникла сварка під час якої обвинувачена схопила ніж та завдала потерпілій не менше 30 ударів по тілу. Жінка померла на місці.

Після скоєного обвинувачена не заспокоїлася та напала на знайому і теж намагалася її вбити. Крики жінки про допомогу почув перехожий та викликав поліцію.

"Протиправні дії обвинуваченої кваліфіковано як умисне вбивство та незакінчений замах на вбивство (ч. 1 ст. 115, ч.3 ст.15, пунктами 7, 13 ч. 2 ст.115 ККУ). На теперішній час обвинувальний акт відносно жінки скеровано до суду для розгляду по суті. За скоєне їй загрожує від 7 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у селі Дмитрівка Золотоніського району Черкаської області 63-річний батько спочатку вистрелив у свого 34-річного сина, а потім вчинив самогубство.

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