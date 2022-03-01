Завдали удару Точкою-У: ЗСУ розтрощили техніку й окупантів під Бердянськом

Літаки вдарили по техніці на Бердянському летовищі.

В окупованому російськими військами Бердянську Запорізької області відмінно спрацювали два штурмовики ЗСУ. Вони поцілили у скупчення військової техніки на місцевому летовищі.

Про це повідомив депутат Дмитро Разумков.

"5 хвилин тому Збройні Сили України завдали удару Точкою-У по летовищу Бердянська, де загарбники зосередили велику кількість військ. А вночі пара українських асів на Су-25 нанесли удар по колоні окупанта біля села Перемога, що йшла захоплювати Бровари. Дякую, хлопці! Так тримати!" - повідомив Дмитро Разумков.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: