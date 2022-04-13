"Завдання цього наступу - вас поховати": Арестович звернувся до військовослужбовців РФ

Арестович вважає, що пересічних россійських солдатів під час "операції" уб'ють на наших позиціях, а генералів звинуватять у провалі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Путін вирішив в Україні поховати свою армію.

Про це він заявив під час інтерв'ю з журнатістом Марком Фейгіним.

За словами Олексія Арестовича, в Росії зараз є два суб'єкти з рейтингами понад 80% - це армія та Путін.

"Навіщо в Росії 2 суб'єкти з рейтингом понад 80%? Хтось із них зайвий. І Володимир Володимирович має повноту інформації, що наступ безнадійний, у далекій перспективі. Звичайно, вони можуть просунутися десь на 20 км, можуть когось із наших убити та оточити. Але загалом, це провал. Свого часу ухвалив мудре рішення Ден Сяопін після китайсько-в'єтнамської війни - покінчити з армійською мафією. І треба бути російським військовим, щоб не помітити, що після другої та першої чеченської війни було те саме. Раніше це була маленька війна з обмеженими цілями, то зараз це величезна війна, тому й чисточка буде більшою", - сказав Арестович.

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На його думку, Путін виріши прибрати свого рейтингового конкурента.

"Шановні російські військові, у лапках слово "шановні", бо після Бучі вас так не назвеш. З вами вирішили покінчити. Пересічних уб'ють на наших позиціях, а генералів звинуватить у провалі "операції", в буквальному значенні підвісять за яйця. Я вам підказую – не може в жодній політичній системі навіть у США та Ватикан ужитися два суб'єкти, які мають ейтинги за 80%. Як ви вважаєте, хто зайвий? Володимир Володимирович чи ви? Російські військові подумайте своїми мізками. На тлі західних повідомлень про постачання зброї, на тлі того, що у вас збірна солянка не зрозуміло яких військ, змушують кидатися на підготовленого супротивника. Не дивлячись на те, що на чужій території і так міцно битих, незважаючи на те, що вже заарештували Суркова та Бесєдова і трьох командувачів армією змістили, ви продовжуєте героїчно йти в цей наступ, де вас усіх поховають. Завдання цього наступу – вас поховати, все дуже просто". - сказав Арестович.