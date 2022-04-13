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"Завдання цього наступу - вас поховати": Арестович звернувся до військовослужбовців РФ

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"Завдання цього наступу - вас поховати": Арестович звернувся до військовослужбовців РФ

скриншот з відео

Арестович вважає, що пересічних россійських солдатів під час "операції" уб'ють на наших позиціях, а генералів звинуватять у провалі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Путін вирішив в Україні поховати свою армію.

Про це він заявив під час інтерв'ю з журнатістом Марком Фейгіним.

За словами Олексія Арестовича, в Росії зараз є два суб'єкти з рейтингами понад 80% - це армія та Путін.

"Навіщо в Росії 2 суб'єкти з рейтингом понад 80%? Хтось із них зайвий. І Володимир Володимирович має повноту інформації, що наступ безнадійний, у далекій перспективі. Звичайно, вони можуть просунутися десь на 20 км, можуть когось із наших убити та оточити. Але загалом, це провал. Свого часу ухвалив мудре рішення Ден Сяопін після китайсько-в'єтнамської війни -  покінчити з армійською мафією. І треба бути російським військовим, щоб не помітити, що після другої та першої чеченської війни було те саме. Раніше це була маленька війна з обмеженими цілями, то зараз це величезна війна, тому й чисточка буде більшою", - сказав Арестович.

На його думку, Путін виріши прибрати свого рейтингового конкурента.

"Шановні російські військові, у лапках слово "шановні", бо після Бучі вас так не назвеш. З вами вирішили покінчити. Пересічних уб'ють на наших позиціях, а генералів звинуватить у провалі "операції", в буквальному значенні підвісять за яйця. Я вам підказую – не може в жодній політичній системі навіть у США та Ватикан ужитися два суб'єкти, які мають ейтинги за 80%. Як ви вважаєте, хто зайвий? Володимир Володимирович чи ви? Російські військові подумайте своїми мізками. На тлі західних повідомлень про постачання зброї, на тлі того, що у вас збірна солянка не зрозуміло яких військ, змушують кидатися на підготовленого супротивника. Не дивлячись на те, що на чужій території і так міцно битих, незважаючи на те, що вже заарештували Суркова та Бесєдова і трьох командувачів армією змістили, ви продовжуєте героїчно йти в цей наступ, де вас усіх поховають. Завдання цього наступу – вас поховати, все дуже просто". - сказав Арестович.

Нагадаємо, що колишній депутат російської Госдуми Ілля Пономарьов повідомив про нібито арешт Владислава Суркова, ексрадника Володимира Путіна. Утім, за інформацією радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, Сурков перебуває під домашнім арештом, а російський правозахисник Марк Фейгін каже, що той може бути і СІЗО "Лефортово", куди поміщають VIP-осіб.

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