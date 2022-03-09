"Завдання для всіх громадян": в Міноборони вказали українцям наступну пріоритетну ціль в боротьбі з російськими окупантами

"Завдання для всіх громадян": в Міноборони вказали українцям наступну пріоритетну ціль в боротьбі з російськими окупантами

Українців закликають нищити російські системи РЕБ та РЕР.

Українці продовжують боротьбу з російськими окупантами.

В Міноборони вказали громадянам на головну зараз ціль в протистояні з росіянами на території України.

Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже суттєво ускладнено. Знищено багато техніки, але крім техніки треба знищувати апаратуру окупантів.

"Наступна пріоритетна ціль – російські системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Треба знищити російські системи РЕБ та РЕР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу для наших воїнів. Ще раз наголошую – танки та бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може – нищити колони забезпечення та системи РЕБ/РЕР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо", - звернувся до громадян міністр оборони України Олексій Резніков.

Нагадаємо, що українські військові знищили понад 30 гелікоптерів окупантів в Чорнобаївці Херсонської області.