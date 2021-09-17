Завдання надходили з РФ: у Дніпрі викрили потужну "ботоферму", яка повинна була зірвати вакцинацію в Україні

Завдання надходили з РФ: у Дніпрі викрили потужну "ботоферму", яка повинна була зірвати вакцинацію в Україні

Адміністраторкою виявленої ботоферми була мешканка Дніпра, яка отримувала гроші з Росії.

У Дніпрі діяла ботоферма, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Їхню діяльність, яка була направлена на зрив масової вакцинації проти коронавірусу, викрили кіберфахівці СБУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Куратори планували масово поширювати фейкову інформацію у Мережі для дискредитації української влади та зриву програми з вакцинації. За матеріалами слідства, координаторкою й адміністраторкою виявленої ботоферми була мешканка Дніпра.

Зловмисниця отримала від РФ необхідне обладнання, а налаштували їй все дистанційно. Техніку вона розмістила у спеціально орендованій квартирі. Гроші за виконані завдання вона отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Протягом своєї діяльності вона створила понад 5 тисяч "ботів" у Facebook. Ці сторінки нібито належали громадянам України, хоча насправді використовувалися фейкові персональні дані.

Від РФ вона регулярно отримувала інформаційні "вкиди", які потрібно було поширювати через соцмережі. Крім того, жінка мала активно створювати нові псевдо профілі.

Триває досудове розслідування. Докази причетності окремих осіб до протиправної діяльності вилучено.

Нагадаємо, у м. Хмельницькому СБУ викрила чотирьох місцевих жителів, котрі створили ботоферму з метою підтримки терористичних "Л/ДНР" та дискредитації вакцинації в Україні.

А раніше кіберфахівці СБУ викрили у Києві потужну ботоферму спецслужб РФ. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою щодо проведення Кримської платформи.

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