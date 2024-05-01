"Завдання противника – захопити Часів Яр": військовий експерт оцінив загрозу для ще одного міста

Проблеми для міста бути не має.

Росіяни можуть готуватися до наступу на Торецьк Донецькій області. Проте, щоб досягти успіху, їм потрібно витиснути наші війська з Часового Яру.

Про це сказав полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан 24 Каналу.

"Часів Яр вистоїть"

За словами Світана, рухатися з Півдня (від Очеретиного в бік Торецька) окупантам складно. Місто розташоване на тій висоті, що й Горлівка. До того ж Торецьк являє собою панівну висоту в цьому районі.

Так, рух ворога можливий лише з Півночі – з висот Курдюмівки, Кліщіївки та Андріївки. Втім пройти там окупанти не зможуть, доки стоїть наш гарнізон у Часовому Яру.

"Щоб вийти на Торецьк, росіянам потрібно вийти з-під Бахмута дорогою в бік Костянтинівки. Доки вони не витиснуть наші війська з Часового Яру, не зможуть цього зробити. Тому одне з перших завдань противника – захопити Часів Яр, а Торецьк буде наступним. Я думаю, Часів Яр вистоїть, отже – не буде жодної проблеми для Торецька", – вважає полковник запасу.

Він додав: на напрямок Часового Яру перекинули додаткові частини й саме туди попрямували перші партії боєприпасів.

Раніше аналітик Bild стверджували, що росіяни просуваються на південь від Часового Яру.

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