Завдання - якнайшвидще ліквідувати свою бригаду: командир мотострілецької бригади окупантів "розкидається" підлеглими

Командири підрозділів окупантів, які воюють в Україні, нищать своїх підлеглих.

Вони відправляють їх на безглузді і непідготовлені штурми позицій ЗСУ, через що солдати масово гинуть.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"Командир 5 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08805, Макіївка) продовжує безрезультатно закидати своїми військовослужбовцями позиції ЗСУ. Так після чергового штурму позицій ЗСУ через те, що на планування штурму нема часу, загинуло близько двох взводів військовослужбовців (точна кількість уточнюється). Слід зазначити, що командир 5 омсбр не вперше "розкидається" своїми підлеглими. Складається враження, що його завдання – ліквідувати свою бригаду в найкоротший термін", - написав журналіст.

Нагадаємо, що російські окупанти спробували провести наступальні дії на Авдіївському напрямку. ЗСУ стримали ворожий штурм.

Читайте також: