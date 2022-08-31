Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Завдання - якнайшвидще ліквідувати свою бригаду: командир мотострілецької бригади окупантів "розкидається" підлеглими

Дата публікації
Перегляди
3576
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Завдання - якнайшвидще ліквідувати свою бригаду: командир мотострілецької бригади окупантів "розкидається" підлеглими

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Командири підрозділів окупантів, які воюють в Україні, нищать своїх підлеглих.

Вони відправляють їх на безглузді і непідготовлені штурми позицій ЗСУ, через що солдати масово гинуть.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"Командир 5 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08805, Макіївка) продовжує безрезультатно закидати своїми військовослужбовцями позиції ЗСУ. Так після чергового штурму позицій ЗСУ через те, що на планування штурму нема часу, загинуло близько двох взводів військовослужбовців (точна кількість уточнюється). Слід зазначити, що командир 5 омсбр не вперше "розкидається" своїми підлеглими. Складається враження, що його завдання – ліквідувати свою бригаду в найкоротший термін", - написав журналіст.

Нагадаємо, що російські окупанти спробували провести наступальні дії на Авдіївському напрямку. ЗСУ стримали ворожий штурм.

Читайте також:

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація