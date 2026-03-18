Завдав 164 ударів ножем: на Полтавщині чоловіка підозрюють у жорстокому вбивстві знайомої

Підозрюваний у вбивстві

На Полтавщині судитимуть 23-річного хлопця, якого підозрюють в умисному вбивстві знайомої з особливою жорстокістю. Ймовірно, їй було завдано 164 ударів ножем.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Що відомо про злочин

За даними слідства, трагедія сталася 7 вересня 2025 року у Полтаві, де хлопець і 22-річна дівчина разом орендували квартиру після переїзду з Миргорода у пошуках роботи. Того вечора дівчина повернулася додому пізно після зустрічі з подругами, після чого між нею та хлопцем виник конфлікт.

Під час сварки молодик, за версією слідства, завдав потерпілій щонайменше 164 ножових поранень, які було завдано хаотично по всьому тілу. Встановлено, що на момент злочину він перебував під дією наркотичних речовин.

Після скоєного хлопець вийшов із квартири — біля під’їзду його з ножем у руках і в закривавленому одязі побачив місцевий мешканець, який і викликав правоохоронців. Зараз обвинувачений перебуває під вартою.

