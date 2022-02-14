Завдав 29 ножових поранень і викинув труп до канави: на Буковині засудили чоловіка за вбивство односельця

Завдав 29 ножових поранень і викинув труп до канави: на Буковині засудили чоловіка за вбивство односельця

Зловмисника відправили за ґрати.

55-річного жителя с. Ропча Чернівецького району засуджено до 13 років позбавлення волі за умисне вбивство односельця. Відповідне рішення ухвалив Чернівецький апеляційний суд.

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Про це сьогодні, 14 лютого, повідомила пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

"Наприкінці минулого року, перебуваючи за місцем свого проживання, підсудний наніс своєму односельцю 29 ножових поранень. Щоб приховати сліди злочину, тіло загиблого вивіз на околицю села та залишив у канаві. Потерпілого виявили місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Обвинувачений свою провину визнав частково, але прокурори надали достатньо доказів його причетності до скоєння злочину.

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