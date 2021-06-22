Завдав кілька ударів і затягнув у кущі: у Кропивницькому чоловік намагався зґвалтувати 17-річну дівчину

Від ґвалтівника дівчину врятував велосипедист.

У Кропивницькому 37-річний чоловік намагався зґвалтувати неповнолітню біля пляжу у Кропивницькому. Його взяли під варту.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

За фактом спроби зґвалтування неповнолітньої дівчини правоохоронці відкрили кримінальне провадження (ч. 3 ст. 15, ч.3 ст. 152 КК України).

Подія сталася 18 червня близько 21:00 години, на вулиці Ярослава Мудрого у Кропивницькому. 17-річна дівчина поверталася додому, а підозрюваний пішов за нею слідом. За деякий час він напав на дівчину ззаду, завдав їй кілька ударів, затягнув її подалі від дороги в кущі та намагався зґвалтувати. В цей час повз того місця проїздив чоловік на велосипеді, він почув крики про допомогу. Злякавшись, 37 річний нападник почав тікати і оперативно був затриманий працівниками поліції.

Суд обрав фігурантові справи запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Краматорську правоохоронці затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчину.

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