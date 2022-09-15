Завдав понад 40 ударів: у Хмельницькій області засудили підлітка, який жорстоко вбив жінку

У Хмельницькій області до восьми років в’язниці засудили підлітка, який вбив 55-річну жінку.

Слід зауважити, що ювенальні прокурори відстояли в апеляції покарання для дев’ятикласника, який жорстоко вбив жінку. Хмельницький апеляційний суд залишено без змін вирок.

Про це повідомили в обласній прокуратури.

Нещасний випадок трапився 14 лютого 2022-го в Дунаївцях. Слідство встановило, що жінка випивала спільно зі знайомим та його 14-річним сином.

Коли чоловік пішов спати, то між підлітком та загиблою спалахнув конфлікт. Під час сварки хлопець завдав жінці понад 40 ударів руками, ногами, пательнею і дерев’яною кухонною качалкою. Після скоєного пішов з помешкання. Тіло вбитої знайшли поблизу смітника.

Дев’ятикласника правоохоронці затримали наступного дня. У скоєному він зізнався. З його слів, побив жінку, бо ніби-то вона без дозволу взяла його цигарки і намагалась у батька викрасти мобільний телефон.

Як повідомлялося, у Львові 48-річна місцева жителька зарізала 60-річного чоловіка. Вбивство сталося у квартирі на проспекті Чорновола в центрі міста.

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