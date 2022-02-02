Завдав понад 80 ударів ножем: у Дніпропетровській області засудили чоловіка, який вбив дружину на очах у дітей

Завдав понад 80 ударів ножем: у Дніпропетровській області засудили чоловіка, який вбив дружину на очах у дітей

На ґрунті ревнощів між подружжям виникла сварка, під час якої чоловік вбив дружину.

У Дніпропетровській області чоловік проведе 15 років за ґратами за жорстоке вбивство дружини на очах у двох дітей.

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Дніпровський райсуд м. Кам'янське визнав винним місцевого мешканця у жорстокому вбивстві дружини (ч. 2 ст. 115 КК України) і призначив йому покарання у вигляді 15-ти років позбавлення волі.

"Розслідуванням встановлено, що у лютому 2021 року на ґрунті ревнощів між подружжям виникла сварка, в результаті якої чоловік з особливою жорстокістю завдав дружині понад 80 ударів ножем по тілу. На момент скоєння злочину у квартирі перебувало двоє дітей. Вину засуджений визнав повністю", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у центрі Запоріжжя чоловік напав на перехожого. Спочатку він його відлупцював, а потім завдав ножового поранення.

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