Ошукав державу на понад 17 млн грн: суд заарештував ексзаступника секретаря РНБО, але заочно — подробиці

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського розшукує Національне антикорупційне бюро. Його звинувачують у зловживаннях під час закупівлі автівок для армії.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За інформацією "Суспільне Новини", йдеться про Олега Гладковського, якого обвинувачують у завданні збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Під час досудового розслідування встановили, що експосадовець РНБО Гладковський використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме — ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

У жовтні 2019 році повідомлено про підозру колишньому першому заступнику секретаря РНБО. У квітні 2020 року — ексзаступнику міністра оборони та директору департаменту Міністерства оборони.

Вказаним особам інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Раніше ТСН.ua повідомляв про розлідування 2019 року, коли проєкт Bihus.info опублікував інформацію, згідно з якою Олег Гладковський разом із його сином Ігорем брав участь у корупційних схемах із закупівлі російських запчастин для української військової техніки.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми за участі ТОВ "Оптимумспецдеталь", ДК "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 — податок на додану вартість, 23,57 — податок на прибуток.

Гладковський-старший перебуває у міжнародному розшуку.

Восени 2019 року Вищий антикорупційний суд арештував Олега Гладковського з можливістю внесення застави, за місяць після початку повномасштабної війни суд змінив запобіжку на особисте зобов’язання, після чого він припинив з’являтися на судові засідання. Вже влітку підозрюваного в крадіжках на армії побачили в Польщі.

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