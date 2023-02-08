Завдав збитків майже на 100 мільйонів: колишньому посадовцю "Енергоатома" оголосили підозру

Експосадовцю "Енергоатому" оголосили підозру у завданні державному підприємству збитків на суму 93,76 млн грн.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"7 лютого 2023 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому генеральному директору відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом" (сьогодні особа займає керівну посаду в одній з філій "Укрзалізниці"). Йому інкриміновано зловживання службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у вересні 2020 року посадовець "Енергоатому" забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт.г., дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною.

Продаж електроенергії обсягом 1 465 000 МВт.г. в зазначений спосіб завдав державному підприємству збитків на загальну суму 93,76 млн грн.

Нагадаємо, директор Департаменту комунальної власності Києва та його перший заступник постануть перед судом. За даними слідства, їхня діяльність завдала столичній громаді збитків на суму 639 тис. грн.

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