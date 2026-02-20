Завдавав удару КАБами: на Запоріжжі впав російський бомбардувальник Су-34

Російський винищувач Су-34 / © Вікіпедія

Російський бойовий літак Су-34, який завдав удару керованими авіаційними бомбами по Дніпропетровській області, впав поблизу Кам’янки Запорізької області.

Про це у п’ятницю, 20 лютого, повідомив Telegram-канал AviVector, а також інші моніторингові канали.

Російська окупаційна армія начебто втратила винищувач-бомбардувальник ще напередодні, 19 лютого, близько опівночі.

Літак Су-34 вилетів з аеродрому «Армавір» в Краснодарському краї РФ та був знищений над тимчасово окупованою територією Запорізької області. Екіпаж начебто вижив.

Опосередковано цю інформацію підтвердив російський «воєнкор», капітан збройних сил РФ Ілля Туманов із Воронежа, який веде свій канал Fighterbomber, опублікувавши траурне повідомлення.

Офіційної інформації про збиття ворожого літака від Генерального штабу або Повітряних сил ЗСУ поки не було.

Нагадаємо, востаннє Генштаб ЗСУ повідомив про збиття російського винищувача наприкінці січня.