Курорт "Буковель" / © Буковель

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Попри війну в Поляницькій громаді на Івано-Франківщині завдяки курорту «Буковель» зберігається рекордно низький рівень безробіття — всього 2,4%. Крім того, через впровадження курортом у співпраці з місцевими бізнесами принципів сталого розвитку, ситуація з екологією значно покращилася.

Про це свідчать результати опитування місцевих мешканців, яке провів Національний технічний університет Дніпровська політехніка з метою визначити рівень впливу туристичного бізнесу на життя та добробут громади, зокрема оцінити його економічні, соціальні та екологічні наслідки.

100% опитаних зазначили, що «Буковель» сприяє підвищенню рівня життя та комфорту мешканців. Крім того, курорт надає підтримку бізнесу, наприклад, для стимулювання місцевої економіки, та місцевих виробників.

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При цьому безробіття в Поляницькій громаді має рекордно низькі показники — лише 2,4%. 65,8% працюють на постійній основі, 9,8% — часткова зайнятість, 8,6% — сезонна робота, 2,4% — студенти та 1,2% — пенсіонери.

Це обумовлено тим, що «Буковель» приваблює велику кількість туристів. Про те, що їх робота прямо або частково пов’язана з туризмом, зазначили 74,4% опитаних. 75% займаються тимчасовим розміщенням відпочиваючих, 10% — орендою споряджень, ще 10% — це розваги та дозвілля, в тому числі, екскурсії, і 5% — харчування/кейтеринг.

Крім того, мешканці відмічають покращення екологічної ситуації в громаді через розвиток «Буковелем» місцевої інфраструктури, зокрема, будівництво централізованої системи водовідведення, використання відновлюваних джерел енергії, систем економії води, новітніх технологій сортування та переробки відходів, зменшення кількості одноразового пластику, застосування екологічно чистих продуктів і матеріалів, розвиток екофрендлі транспорту та екотуризму тощо.

Так 25,6% опитаних зазначили, що «Буковель» має абсолютно позитивний вплив на збереження природних ресурсів громади, 28% — позитивний, 25,6% — нейтральний.

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Раніше генеральний секретар Ради європейських муніципалітетів та регіонів Фабріціо Россі особисто відзначив розвиток туризму в Поляницькій громаді, яка брала участь в проекті «Мости довіри», що створює зв’язки між містами та селами України та ЄС.