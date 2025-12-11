ТСН у соціальних мережах

Завдяки чому росіянам вдається просочуватися в тил ЗСУ: Жорін пояснив

Жорін назвав головну загрозу на фронті, що дозволяє ворогу просуватись.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Максим Жорін

Максим Жорін

Незважаючи на величезні втрати, які Сили оборони завдають ворогу, російські війська демонструють високі темпи просування. Особливою загрозою на лінії зіткнення стала інфільтрація ворожих груп у тил.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram.

За його словами, обидві тези — «росіяни несуть величезні втрати» та «росіяни просуваються чи не найбільшими темпами» — абсолютно правильні.

«Здебільшого за рахунок дронів нам вдається наносити ураження ворогу на всіх напрямках — і на найбільш активних, і на відносно спокійних. Але противник намагається ігнорувати ці втрати, не знімаючи зі своїх підрозділів задач по просуванню», — розповів Жорін про ситуацію на фронті.

Він наголосив, що величезною проблемою для Сил оборони стала інфільтрація ворожих груп у тил. Росіяни заходять в тил, закріплюються, накопичуються.

«Саме така поведінка росіян зараз найбільш поширена для зміни тактичного положення на лінії бойового зіткнення. І поки що вона досить успішна», — підсумував військовий.

Раніше Жорін заявив, що такої швидкості просування ворога на фронті він уже давно не памʼятає.

