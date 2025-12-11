Завдяки чому росіянам вдається просочуватися в тил ЗСУ: Жорін пояснив

Максим Жорін

Незважаючи на величезні втрати, які Сили оборони завдають ворогу, російські війська демонструють високі темпи просування. Особливою загрозою на лінії зіткнення стала інфільтрація ворожих груп у тил.

Про це заявив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у Telegram.

За його словами, обидві тези — «росіяни несуть величезні втрати» та «росіяни просуваються чи не найбільшими темпами» — абсолютно правильні.

«Здебільшого за рахунок дронів нам вдається наносити ураження ворогу на всіх напрямках — і на найбільш активних, і на відносно спокійних. Але противник намагається ігнорувати ці втрати, не знімаючи зі своїх підрозділів задач по просуванню», — розповів Жорін про ситуацію на фронті.

Він наголосив, що величезною проблемою для Сил оборони стала інфільтрація ворожих груп у тил. Росіяни заходять в тил, закріплюються, накопичуються.

«Саме така поведінка росіян зараз найбільш поширена для зміни тактичного положення на лінії бойового зіткнення. І поки що вона досить успішна», — підсумував військовий.

Раніше Жорін заявив, що такої швидкості просування ворога на фронті він уже давно не памʼятає.