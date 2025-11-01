- Дата публікації
Завдяки дронам українські рятувальники за рік знайшли 12 зниклих людей
Безпілотники дедалі частіше допомагають українським рятувальникам у пошуково-рятувальних операціях. За останній рік дрони ДСНС дозволили виявити 12 зниклих осіб, серед яких діти, що загубилися у лісах та горах.
Українські рятувальники активно впроваджують сучасні технології у свою роботу. Як повідомив начальник управління організації роботи та використання безпілотних систем і робототехніки ДСНС Ігор Гетало, за останній рік завдяки безпілотним літальним апаратам вдалося врятувати 12 людей, які зникли у важкодоступних місцях.
Про це пише Укрінформ.
«За цей рік саме за допомогою БПЛА нам вдалося врятувати 12 людей, які загубилися у лісовій місцевості», — зазначив Гетало.
Один із найвідоміших випадків стався на Прикарпатті, де дитину шукали чотири доби. Рятувальники прикріпили до дрона гучномовець і включили дитячу пісню — саме завдяки цьому малеча відгукнулася, і пошукова група змогла її знайти.
За даними ДСНС, служба забезпечена безпілотниками на 95%. Дрони типу «крило» застосовують для моніторингу масштабних пожеж, створення ортофотопланів та передачі відео в режимі реального часу. Підводні апарати допомагають у пошуках людей і техніки у водоймах.
Технології, які ще недавно вважалися новинкою, сьогодні стали надійними помічниками українських рятувальників — і вже неодноразово довели, що інновації здатні рятувати життя.
