Завдяки чому Польща може збивати над Україною російські ракети та дрони: експерти пояснили

Польща має технічний інструментарій для того, аби збивати російські дрони та ракети над Україною на відстані до 100 кілометрів вглиб. Використовувати для цього вони можуть зенітно-ракетні комплекси та винищувачі.

Про це в коментарі “РБК-Україна” заявили військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко та керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

Як пояснив Коваленко, Польща має комплекси ППО далекого, середнього та малого радіуса дії. Проте питання, наскільки вглиб території України їх використовуватимуть.

“Якщо на 10-30 кілометрів, то це ні про що. Щоб реально впливати на загрози в українському небі, потрібно застосовувати той самий Patriot, наприклад, на відстань хоча б на 80 кілометрів. Тому що в зоні 10-20 кілометрів від кордону російські ракети якщо і з'являються, то вкрай рідко", - наголосив Коваленко.

За його словами, наші країни могли б домовитися про знищення ракет, що наближаються на 30-50 кілометрів до польського кордону. Такий радіус дії - у польських Patriot.

Водночас ірансько-російські дрони Patriot збивати не буде. Їх можна знищувати комплексами малого та середнього радіуса на відстані до 20 кілометрів. Зараз питання про знищення російських цілей вже підходить до етапу практичної реалізації.

Зі свого боку Мусієнко заявив, що такий механізм можна реалізувати двома методами. Один з них - застосування польських F-16 з ракетами класу повітря-повітря, які можуть знищувати цілі на відстані близько 100 кілометрів.

"Причому діяти вони могли б безпосередньо над Україною. Нічого страшного не бачу, якщо з'явиться така угода. Зрештою, ми до цього йдемо, ми хочемо стати членом НАТО і це абсолютно нормальна для нас історія. Якщо Україна дозволить польоти, польські F-16 зможуть взяти на себе патрулювання деяких районів Львівської області, Волинської тощо”, - розповів експерт.

Другим способом, за його словами, могло б стати переміщення польських систем ППО. Це призвело б до створення безпольотної зони у західній частині України на 50-100 кілометрів.

Нагадаємо, що Польща пропонує допомогти Україні з електрикою взимку.

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