Завдяки діям ЗСУ противник "захлинувся" в районі Миколаївки на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти перегруповуються, щоб йти в наступ на Бахмутському напрямку.
В районі міста Миколаївка ЗСУ дали перцю російським загарбникам.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Наступ противника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколаївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов", - повідомляють у Генштабі.
Зараз окупанти перегруповуються для поновлення наступу.
Також російські загарбники, використовуючи результати вогневого ураження, вели штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
Росіяни проводять штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають.
Нагадаємо, що ЗСУ проводять успішні контратаки на півдні України, окупанти мінують узбережжя річки Інгулець.
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