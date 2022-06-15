Завдяки діям ЗСУ противник "захлинувся" в районі Миколаївки на Донеччині - Генштаб

Завдяки діям ЗСУ противник "захлинувся" в районі Миколаївки на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти перегруповуються, щоб йти в наступ на Бахмутському напрямку.

В районі міста Миколаївка ЗСУ дали перцю російським загарбникам.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Наступ противника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколаївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов", - повідомляють у Генштабі.

Зараз окупанти перегруповуються для поновлення наступу.

Також російські загарбники, використовуючи результати вогневого ураження, вели штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

Росіяни проводять штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають.

Нагадаємо, що ЗСУ проводять успішні контратаки на півдні України, окупанти мінують узбережжя річки Інгулець.

Читайте також: