Завдяки інформації від місцевих жителів ЗСУ знищили ешелон із пальним для окупантів

Завдяки інформації від місцевих жителів ЗСУ знищили ешелон із пальним для окупантів

Очевидці повідомляють, що на місці станції – море вогню.

Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що в Чернігівський області українські артилеристи знищили ешелон із пальним для російських військ.

Про це Геращенко написав у Мережі.

Згідно з інформацією, вранці 26 лютого на станцію Низківка Корюківського району Чернігівської області з Росії прибув ешелон із соляркою для колон російських військ, що наступали із напрямку Чернігів-Суми.

Місцеві жителі надали цю інформацію через соціальні мережі до ЗСУ.

"По станції відпрацювали наші артилеристи та підірвали ешелон із більш ніж 3000 палива для армії окупантів!Очевидці повідомляють, що на місці станції – море вогню! Оскільки залізниця в РФ розібрана та швидко її не відновлять, ЗСУ фактично зупинили просування противника до Києва зі Сходу", ­– йдеться у повідомленні.

"Залишилось знищити Гостомельське угрупування противника і агресора буде відкинуто від столиці!" – зазначається в дописі.