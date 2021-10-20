Завдяки KAN Development на території урочища Горбачиха може з'явитися Еко-парк, — Ніконов

Проєкт досі не почали, адже місцеві мешканці мають не найкращі враження від попередніх забудовників.

Компанія KAN Development планує побудувати Еко-парк на території урочища Горбачиха.

Про це повідомив засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов в інтерв'ю РБК-Україна.

"У нас є в оренді ділянка на Лівому березі. Це частина урочища Горбачиха — територія на березі Десенки, де проходить з'їзд з нового Подільсько-Воскресенського мосту. Він може стати дуже цікавим проєктом для міста. Там можна створити еко-парк, громадський центр, зробити те, чого в Києві ще немає. І ми готові це реалізувати. Більш того, вже 15 років ми платимо за нього місту орендну плату. Але до сих пір не починали проєкт", — розповів Ніконов.

За його словами, реалізація проєкту досі не розпочата через те, що у місцевих мешканців залишилися не найкращі враження від попередніх забудовників, які не виконували свої обіцянки і не погоджували свої дії з громадськістю.

"Ми пожинаємо плоди всіх тих недобросовісних забудовників, які починали будівництво без узгодження з місцевими мешканцями або обіцяли одне, а робили інше. І зараз ми зіткнулися з упередженням проти забудови як такої. За документами, за якими ми є землекористувачем цієї ділянки, — це земля під житлове будівництво. Ми сьогодні разом з місцевими мешканцями і активістами працюємо над ініціативою створення унікального першого в Києві еко-парку на території Горбачихи. Нещодавно проводили зустріч з мешканцями сусідніх будинків і побачили, що у них абсолютно нормальна реакція. Вони прийшли на зустріч, ставили безліч запитань, і ми були в конструктивному діалозі. Все це є на відео. Люди, які там живуть, підтримали ідею еко-парку з відкритим доступом, туалетами, лавочками, освітленням, і щоб за цим всім стежили і доглядали", — стверджує засновник KAN Development.

Як розповів Ігор Ніконов, що у його компанії вже налагодили діалог з громадськістю та створення Еко-парку вже на стадії проєктування. Їх головне завдання — зберегти унікальну екосистему і створити комфортне середовище для мешканців мікрорайону.

"Ми чітко пояснили, що наше завдання — зберегти унікальну екосистему. Наша команда готова підійти дуже дбайливо до цього, зберегти всю біосистему, зробити перший в Києві сучасний еко-парк. Ми ж "законодавці мод" багатьох оригінальних проєктів і тут хочемо продовжити цю тенденцію — створити дружнє середовище, яка поєднає комфортне життя людей та існування природи, яка там є. Дійсно, еко-парк — це досить витратний проєкт. Зробити парк — це 30% зусиль, 70% — підтримувати його. Чистити сніг взимку, доглядати за рослинами, стежити за поливом — це все великі витрати, і ми готові в цьому брати участь. Зараз спільно з активістами та місцевими жителями будемо виробляти кінцевий проєкт бачення еко-парку — його створення і розвитку. Що стосується Горбачихи, то там ми ще не готові починати будівництво, у нас немає ще навіть затвердженого проєкту. Але еко-парком ми готові зайнятися вже зараз, якщо буде консенсус з громадськістю та здоровий глузд переможе", — зазначив девелопер.

Також Ігор Ніконов висловився про ідею створення заказника на території урочища Горбачиха.

"Напевно, люди пропонують це з кращих спонукань! Але заказники робляться у віддалених від міст і цивілізації місцях. Серед дикої природи — але не в центрі мегаполісу. Крім цього, потрібно пам'ятати, що просто посеред Горбачихи будується один з основних транспортних вузлів Києва — Подільський мостовий перехід. А це означає, що заказник тут за всього бажання зробити неможливо. Консенсусом між екосистемою, природою і цивілізацією і повинен стати еко-парк. Де, з одного боку, буде максимально збережена природа, якою зможуть в комфортних умовах насолоджуватися кияни. А з іншого боку — це буде цивілізація: сучасні дизайнерські будови", — резюмував він.

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