"Завдяки медикам вдалося врятувати": в ОВА спростували смерть однієї людини під час ракетного обстрілу Запоріжжя

В Запоріжжі медикам вдалося врятувати життя людини, яка потрапила до списку загиблих під час ракетної атаки.

Її доправлено до медзакладу.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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"Уточнені дані щодо постраждалих. Наразі відомо про загибель однієї жінки. Загибель ще однієї людини не підтверджується. Дякуючи лікарям - їі життя вдалося врятувати. Сім осіб отримали поранення різного ступеня важкості, їх ушпиталено, серед них одна трирічна дитина. Рятувальна операція ще триває. Кількість постраждалих може змінюватись", - написав він.

Голова ОВА додав, що жертв могло бути значно більше, але завдячуючи вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС вже вдалося врятувати 21 постраждалого.

Нагадаємо, що під ранок 6 жовтня окупанти завдали 7 ракетних ударів по Запоріжжю. Ракети влучили у житлові будинки, коли їхні мешканці спали вдома.

Офісі президента України відреагували на ракетні удари окупантів. Керівник ОП Андрій Єрмак наголосив, що російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми і додав, що "російське питання необхідно вирішити раз і назавжди".

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