Завдяки повідомленням громадян у чатботі за ніч знищено близько 500 одиниць техніки окупантів

Українців просять і надалі передавати інформацію про ворожу техніку.
На Харківщині знищено близько 500 одиниць техніки окупантів завдяки повідомленням громадян у офіційному чатботі t.me/stop_russian_war_bot.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
"Вночі "поклали спати" окупантів на Балаклійському ремонтному заводі. Близько 500 одиниць техніки знищено. Дякуємо за інформацію! Присилайте ще!" - йдеться у повідомленні.
Громадян закликали продовжувати слідкувати за кожним рухом окупантів, ворожої техніки та ДРГ і повідомляти про це у чатбот. Інформацію бажано надсилати чітку і структуровану, за можливості – з геолокаціями.
Нагадаємо, під час евакуації на Київщині ворог відкрив вогонь: поліцейський загинув на місці, ще двоє людей тяжко поранені.
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