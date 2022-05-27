Завдяки штучному інтелекту в Україні встановили особи 300-400 окупантів: як це працює

Завдяки штучному інтелекту за останній місяць-два в Україні вдалося ідентифікувати близько 300-400 російських окупантів, які воювали на території держави.
Коли вдається знайти акаунти окупантів у соцмережах, то українська сторона може інформувати рідних про їхню загибель та про те, що можна забрати тіло.
Про це розповів віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Ми кожного дня шукаємо російських злочинців, які потрапили на територію нашої країни незаконно і вбивають наших людей. У нас є кілька сервісів, які використовують штучний інтелект для того, щоб знаходити акаунти в соціальних мережах російських вбивць", – розповів Федоров.
"І потім ми інформуємо таким чином їхніх близьких, знайомих про те, що можна забрати тіло. І сповіщаємо про те, що немає ніякої спецоперації, це війна, вони приходять вбивати наших людей і вмирають тут. Таким чином ми вже десь там 300-400 людей за останній місяць-два ідентифікували і поспілкувалися з їхніми друзями в соціальних мережах", – поінформував міністр.
Нагадаємо, 26 травня Федоров повідомив, що вдалося встановити особу російського військового, який в Ірпені зробив селфі на Polaroid. Зокрема, знайшли сторінку окупанта в соцмережі "ВКонтакте".
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