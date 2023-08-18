"Завдяки Україні ми насолоджуємося миром": Санду заявила, що Молдова допомагатиме з транзитом зерна

Президентка запевняє, що Молдова зобов'язана допомогти Україні, яка сьогодні є гарантом стійкого миру та безпеки.

Молдова готова допомагати нашій державі з транзитом зерна. Ведуться переговори з Україною, Румунією та Європейською комісією, щоб знайти рішення, яке задовольнить сторони. Важливо зрозуміти, як узгодити інтереси фермерів й забезпечити транзит зерна.

Про це заявила президентка Республіки Молдова Мая Санду в інтерв'ю RFI.

Які є варіанти

За словами Санду, Республіка Молдова пропонувала Україні допомогу у транзиті зерна з початку війни, не лише зараз, коли під удар Росії потрапили порти на Дунаї.

"Допомогти Україні – це наш обов'язок. Вона сьогодні забезпечує наш мир. Ми зробимо все, щоб знайти рішення, максимально вигідне для обох сторін", – стверджує вона.

Очевидно, продовжила президентка, що одне з рішень полягає в тому, щоб зробити швидкі інвестиції в транспортну інфраструктуру, у військово-морську інфраструктуру для збільшення пропускної спроможності цей період.

"Ми хочемо збільшити наш експорт, ми хочемо розвивати свою інфраструктуру і ми можемо це зробити, зокрема, коштом ресурсів Євросоюзу", –сказала глава Республіки Молдова.

Як відзначає Санду, є також проблема молдавських фермерів, які ще до цих криз, викликаних війною, не мали достатньо можливостей для експорту.

"Доводиться констатувати, що ні залізнична, ні військово-морська інфраструктура в Республіці Молдова недостатньо розвинута. Зараз, коли з України йдуть ці чималі обсяги, ситуація ускладнилася", – зазначила вона.

Президентка не оминула увагою претензії молдавських аграріїв, які наполягають на забороні ввезення зерна з України, та погрожують відновити акції протесту в центрі столиці. Так, уряд вжив заходів для підтримки молдавських виробників. Водночас президентка чітко наголосила на необхідності підтримки України, бо доки триває ця війна, є ризики й для Молдови.

"Як і раніше ми насолоджуємося миром та безпекою завдяки Україні. Ми зобов'язані багато в чому мужності українського народу, української армії. Ми вдячні їм за цей мир", – наголосила президентка Молдови Мая Санду.

Нагадаємо, Україна та Молдова побудують міст через Дністер. Він стане ключовим елементом транспортного коридору Київ – Кишинів.

Читайте також: